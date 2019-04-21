Футбол

«Ливерпуль» набрал рекордное количество очков в этом сезонеSoccer.ru вчера в 13:21

Кардифф Сити — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
57′
Джорджиньо Вейналдум
Байе Умар Ньяссе
Кеннет Зохоре
67′
71′
Наби Кейта
Фабиньо
75′
Фабиньо
Джеймс Милнер
Джо Роллс
Леандро Бакуна
79′
Арон Гуннарссон
80′
81′
Джеймс Милнер
Дэвид Хойлетт
Джос Мерфи
83′
86′
Трент Арнолд
Джо Гомес
90′+1′
Джеймс Милнер
Еще никогда "красные" в рамках Премьер-Лиги не набирали столько пунктов, и всё же не смогут выиграть чемпионат, если "Манчестер Сити" не упустит очков в оставшихся матчах.
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