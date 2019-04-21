«Ливерпуль» набрал 88 очков в сезоне. Это рекорд клуба в АПЛSports.ru вчера в 13:26

«Ливерпуль» одержал выездную победу над «Кардиффом» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии. Команда тренера Юргена Клоппа установила рекорд клуба по количеству набранных очков в премьер-лиге – 88. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2008/09.

«Ливерпуль» набрал 88 очков в сезоне. Это рекорд клуба в АПЛ

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