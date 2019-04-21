Футбол

«Ливерпуль» набрал 88 очков в сезоне. Это рекорд клуба в АПЛSports.ru вчера в 13:26

Кардифф Сити — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
57′
Джорджиньо Вейналдум
Байе Умар Ньяссе
Кеннет Зохоре
67′
71′
Наби Кейта
Фабиньо
75′
Фабиньо
Джеймс Милнер
Джо Роллс
Леандро Бакуна
79′
Арон Гуннарссон
80′
81′
Джеймс Милнер
Дэвид Хойлетт
Джос Мерфи
83′
86′
Трент Арнолд
Джо Гомес
90′+1′
Джеймс Милнер
«Ливерпуль» одержал выездную победу над «Кардиффом» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии. Команда тренера Юргена Клоппа установила рекорд клуба по количеству набранных очков в премьер-лиге – 88. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2008/09.
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