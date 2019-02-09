Футбол

«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Борнмут»РИА Новости вчера в 12:15

Ливерпуль — Борнмут
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
25′
Диего Рико
Джорджиньо Вейналдум
34′
38′
Адам Смит
Мохамед Салах
48′
59′
Джордон Айб
Доминик Соланке
Жоэль Матип
62′
73′
Джефферсон Лерма
Лис Муссе
Джорджиньо Вейналдум
Трент Арнолд
77′
80′
Диего Рико
Крис Мипэм
Эндрю Робертсон
87′
Садио Мане
Дивок Ориги
87′
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
90′
Футболисты "Ливерпуля" нанесли поражение "Борнмуту" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии. Субботняя игра в Ливерпуле завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Садио Мане (24-я минута), Джорджиньо Вейналдум (34) и Мохамед Салах (48).
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