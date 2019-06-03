«Ливерпуль» может продлить контракт с КлоппомREGNUM 01:17

По информации издания, руководство «Ливерпуля» хочет продлить контракт с тренером, несмотря на то, что действующее соглашение истекает только летом 2022 года.

«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом

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