Футбол

«Ливерпуль» может продлить контракт с КлоппомREGNUM 01:17

По информации издания, руководство «Ливерпуля» хочет продлить контракт с тренером, несмотря на то, что действующее соглашение истекает только летом 2022 года.
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«Ливерпуль» продлит контракт с Клоппом

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СМИ: «Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с Клоппом

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом и поднять ему зарплату

Sports.ruвчера в 17:51

СМИ: «Ливерпуль» планирует предложить Клоппу новый контракт

RT на русскомвчера в 18:52

«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом

Бомбардир.рувчера в 19:05

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Клоппом и увеличить зарплату

Чемпионатвчера в 21:31

Продлить Клоппа - приоритетная задача «Ливерпуля»

Евро-футбол.рувчера в 17:45
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
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Происшествия

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Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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Умер на 78 году жизни после продолжительной болезни. В Омске скончался экс-генпрокурор России Алексей Казанник.
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В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
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WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции

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В Харькове националисты сбросили с постамента бюст маршала Жукова

Мэр города Геннадий Кернес заявил, что власти восстановят памятник.
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Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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