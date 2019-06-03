Футбол
«Ливерпуль» может продлить контракт с КлоппомREGNUM 01:17
По информации издания, руководство «Ливерпуля» хочет продлить контракт с тренером, несмотря на то, что действующее соглашение истекает только летом 2022 года.
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Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
Нападающий Кротов встал в ворота «Уфы» на 95-й минуте игры с «Томью»
Сегодня во втором переходном матче футбольный клуб «Уфа» уступил в гостях «Томи» со счетом 0:1. В составе хозяев на одиннадцатой минуте отличился Алексей Гасилин.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Греция потребовала переселения беженцев в другие страны Евросоюза
Афины настаивают на том, что страна находится здесь на пределе возможностей.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Повышение НДС не оправдало ожиданий
Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Пытавшийся разнять драку спецназовец погиб от ножевого ранения
По предварительным данным следствия, мужчина пытался разнять драку, в которой участвовали не менее десяти человек, и один из конфликтующих ударил его ножом, после чего скрылся, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»
Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Умер экс-генпрокурор России Алексей Казанник
Умер на 78 году жизни после продолжительной болезни. В Омске скончался экс-генпрокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Здоровье
В медучреждении Якутска из-за нехватки лекарств отменили операции
В медучреждении региональному СМИ объяснили, что причиной нехватки медикаментов стал очень большой поток больных, которым требуется экстренная помощь.
Обновлено в 00:25
Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Общество
В «китовую тюрьму» в Приморье стали водить детские экскурсии
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА
Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Трамп похвастался отправкой первой партии СПГ с нового завода
Новая производственная линия завода Cameron LNG выпустила первую партию сжиженного природного газа, которая уже пошла на экспорт.
Обновлено в 01:10
Политика
В Харькове националисты сбросили с постамента бюст маршала Жукова
Мэр города Геннадий Кернес заявил, что власти восстановят памятник.
Обновлено вчера в 08:23
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
National Interest назвал МиГ-35 российским конкурентом F-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени станет конкурентом американского F-35.
Обновлено вчера в 21:12
Культура
Сергей Стадлер: «Когда-то и Штраус был эстрадой»
В интервью РИА Новости скрипач-виртуоз Сергей Стадлер рассказал, почему публика хочет слушать Чайковского, а не музыку современников, как правильно смотреть оперу, когда закончатся последствия "лихих 90-х" и о многом другом.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В деталях Boeing обнаружили дефекты
Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Илья Ковальчук посоветовал россиянам не пить много пива в отпуске
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук опубликовал фотографию семейного отпуска и пожелал россиянам не пить много пива в отпуске.
Обновлено в 01:15
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07