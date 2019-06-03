Футбол

«Ливерпуль» может продлить контракт с КлоппомБомбардир.ру вчера в 19:05

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports. Текущее соглашение истекает в 2022 году. Компания Fenway Sports Group (владелец клуба) планирует подписать новое соглашение с Клоппом.
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«Ливерпуль» продлит контракт с Клоппом

Матч ТВвчера в 22:49

СМИ: «Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с Клоппом

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

«Ливерпуль» хочет досрочно продлить контракт с Клоппом

Газета.Ruвчера в 22:08

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Клоппом и увеличить зарплату

Чемпионатвчера в 21:31

«Ливерпуль» продлит контракт с Клоппом

Sportbox.RUвчера в 22:49

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом и поднять ему зарплату

Sports.ruвчера в 17:51

Продлить Клоппа - приоритетная задача «Ливерпуля»

Евро-футбол.рувчера в 17:45
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Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

В Приамурье мальчик скончался на зарядке в детском лагере

Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
Шоу-бизнес

Собчак потребовала от Бузовой извинений

Nation News сообщало о том, что дизайнеры готовы вместе с Бузовой сжечь дорогие вещи на фоне скандала с Собчак.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

На заводе в Дзержинске произошел взрыв

Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что взрыв произошел на заводе «Кристалл», а не им. Свердлова.
Обновлено 01 июня в 05:48
Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие

Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео

Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено 01 июня в 04:00
Происшествия

В селе Якутии из-за паводка подтоплены дворы и дома

Подтоплены два дома (залиты полы) и несколько дворов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM администрации населённого пункта.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Названы теряющие актуальность рабочие специальности

Эксперты из компании Adzuna рассказали, сотрудники с какими профессиями в скором времени могут попасть под сокращение.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Общество

В «китовую тюрьму» в Приморье стали водить детские экскурсии

Бесплатные экскурсии для детей проходят в "китовой тюрьме" в Приморье, где держат косаток и белух, сообщила РИА Новости зоозащитница Нина Зырянова.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом

Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, в момент инцидента президента США Дональда Трампа в Белом доме не было.
Обновлено вчера в 22:21
Футбол

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 17:26
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Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке лихорадки Денге на территории Таиланда.
Обновлено вчера в 01:34
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Политика

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

«Церковь в центре уменьшает общественное пространство»: уралец показал на примере Храма на Крови

Основатель уральского digital-агентства «Beavers Brothers» Александр Устинов решил проиллюстрировать, сколько общественного пространства забирают церкви в центре города.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»

Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Общество

Полиция Голландии раздала жителям духи с ароматом экстази

В Голландии полиция выпустила духи с ароматом экстази и раздала жителям провинции Северный Брабант.
Обновлено вчера в 23:19
Авто

Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata

Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено вчера в 01:58
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В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено вчера в 07:30
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Рестораторы предложили отменить СанПиН для общепита

Рестораторы предложили отменить СанПиН для общепита, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 16:15
Здоровье

Число пострадавших от клещей красноярцев удвоилось

По сравнению с предыдущей неделей количество пострадавших практически удвоилось: тогда в больницы с укусами обратились 377 человек.
Обновлено вчера в 23:10
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Подмосковное метро не замыкается в круг

О строительстве легкого метро (скоростного трамвая) подмосковные власти говорят с 2014 года.
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Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
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Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова

В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 07:57
Футбол

Финал Лиги чемпионов запомнился многим не только победой «Ливерпуля»

«Ливерпуль» получил шестую победу в Лиге чемпионов, обыграв лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
Обновлено вчера в 08:20
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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