Футбол

«Ливерпуль» может продлить контракт с КлоппомБомбардир.ру вчера в 19:05

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports. Текущее соглашение истекает в 2022 году. Компания Fenway Sports Group (владелец клуба) планирует подписать новое соглашение с Клоппом.
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«Ливерпуль» намерен предложить Клоппу улучшенный контракт

Советский спорт02:23

«Ливерпуль» продлит контракт с Клоппом

Матч ТВвчера в 22:49

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Клоппом и увеличить зарплату

Чемпионатвчера в 21:31

«Ливерпуль» хочет досрочно продлить контракт с Клоппом

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СМИ: «Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с Клоппом

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом и поднять ему зарплату

Sports.ruвчера в 17:51

Продлить Клоппа - приоритетная задача «Ливерпуля»

Евро-футбол.рувчера в 17:45
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Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором 7 сентября

Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116

Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали

По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

В Раде оценили снос бюста Жукова националистами

Обновлено в 01:11
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика

СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, китайская Huawei купила патенты российского разработчика «Вокорд» в области распознавания лиц.
Обновлено в 02:57
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Бойца спецназа ГРУ убили в массовой драке на севере Москвы

Ефрейтор спецназа ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин погиб в драке с участием 10 человек на севере Москвы.
Обновлено вчера в 16:32
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Авто

Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata

Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Серийный маньяк и убийца из Екатеринбурга получил пожизненный срок

Обновлено в 02:41
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено вчера в 05:19
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Футбол

Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче.
Обновлено в 01:44
Политика

Саакашвили рассказал о намерении вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Обновлено в 01:49
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Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.
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Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Общество

Екатеринбуржцы внесли 11 079 предложений по строительству храма

Обновлено в 02:55
Общество

Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно

Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Футбол

Колумбия вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

В матче 1/8 финала чемпионата мира среди молодежных команд встречались Колумбия и Новая Зеландия.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол

«Реал» не собирается платить «Тоттенхэму» 70 млн евро за Эриксена

Обновлено в 02:59
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

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Летние туры для россиян подорожали на треть

В 2019 году жители России заплатят почти на треть больше за летний отдых.
Обновлено в 01:56
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Обновлено вчера в 17:50
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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