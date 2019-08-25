Футбол

«Ливерпуль» может продать СалахаMetaratings 07:29

Напомним, что в минувшем сезоне Мохамед Салах принял участие в 52 матчах за «Ливерпуль», записал на свой счёт 27 голов и отдал 13 результативных передач, а также стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей, три гола и один голевой пас во всех турнирах.
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СМИ: Салах следующим летом может покинуть «Ливерпуль»

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СМИ: Салах может покинуть «Ливерпуль» летом 2020 года

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«Ливерпуль» готов продать Салаха летом 2020 года

Чемпионат05:34

«Ливерпуль» готов продать Салаха следующим летом

Sport24.ru05:13

СМИ: «Ливерпуль» готов расстаться с Салахом в 2020 году

Матч ТВ05:26
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Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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