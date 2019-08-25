Футбол
«Ливерпуль» может продать СалахаMetaratings 07:29
Напомним, что в минувшем сезоне Мохамед Салах принял участие в 52 матчах за «Ливерпуль», записал на свой счёт 27 голов и отдал 13 результативных передач, а также стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей, три гола и один голевой пас во всех турнирах.
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Футбол
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