Футбол
«Ливерпуль» купил голландского защитника ван ден БергаBookmaker-ratings.ru 06:01
По данным английских СМИ, сумма трансфера оценивается в два миллиона евро. В прошлом сезоне ван ден Берг провел 15 матчей в составе «Зволле», вызывался в юношескую сборную Голландии U-19 (4 матча, 2 гола). Отметим, что покупка ван ден Берга стала первой для «Ливерпуля» в это летнее трансферное окно.
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Кто такой Сепп ван ден Берг, голландский вундеркинд, которого подписал «Ливерпуль»?
Спорт день за днем10:36
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