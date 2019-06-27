«Ливерпуль» купил голландского защитника ван ден БергаBookmaker-ratings.ru 06:01

По данным английских СМИ, сумма трансфера оценивается в два миллиона евро. В прошлом сезоне ван ден Берг провел 15 матчей в составе «Зволле», вызывался в юношескую сборную Голландии U-19 (4 матча, 2 гола). Отметим, что покупка ван ден Берга стала первой для «Ливерпуля» в это летнее трансферное окно.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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