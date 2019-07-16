Футбол

«Ливерпуль» хочет вернуть КоутиньюСпорт-Экспресс 14 июля в 19:03

В минувшем сезоне Коутинью провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Напомним, бразилец выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год - 201 матч, 54 гола и 45 голевых передач.
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Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

Вести.Ruвчера в 16:45
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Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
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Напомним, что в 2017 году немецкий автопроизводитель представил долгожданный пикап Mercedes-Benz X-Class.
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Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
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Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
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