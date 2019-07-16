Футбол
«Ливерпуль» хочет вернуть КоутиньюСпорт-Экспресс 14 июля в 19:03
В минувшем сезоне Коутинью провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Напомним, бразилец выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год - 201 матч, 54 гола и 45 голевых передач.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:06, Вашингтон
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.
Обновлено в 06:01
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Иран захватил танкер ОАЭ, сообщили СМИ
Иран захватил танкер, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Обновлено в 07:09
Авто
В Сети опубликованы первые фото салона новой Skoda Octavia
В Сети появилась новая партия снимков, на которых показан новый Skoda Octavia2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:39
Авто
Mercedes-Benz снимет с производства пикап X-Class
Напомним, что в 2017 году немецкий автопроизводитель представил долгожданный пикап Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 07:00
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика
В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Космос
Астероид Рюгу преподнес сюрприз
Ученые установили, как выглядит околоземной астероид Рюгу изнутри, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Astronomy.
Обновлено в 07:29
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Политика
На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 07:49
Политика
Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Спорт
Аль-Аттия выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете внедорожников
Катарский пилот Нассер Аль-Аттия стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь-2019», выиграв финальный спецучасток.
Обновлено в 01:40
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Политика
Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
Глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер согласовал выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа США.
Обновлено в 06:31
Политика
Соцопрос выявил пять способных пройти в Верховную раду партий
Пять партий имеют все шансы пройти в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:38
Общество
Минтруд разъяснил правила переноса выходных в 2020 году
Поскольку несколько выходных дней в 2020 году совпадают с праздничными, суббота 4 января и воскресенье 5 января, являющиеся выходными, перенесены на понедельник 4 мая и вторник 5 мая.
Обновлено в 03:51
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Футбол
«МЮ» сделает де Хеа самым высокооплачиваемым вратарём мира
Как сообщается, 28-летний испанец будет получать около 415 тыс евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарём мира.
Обновлено в 07:20