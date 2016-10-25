Футбол

«Ливерпуль» хочет продлить контракт со Старриджем
Газета.Ru
05:46

Соглашение футболиста рассчитано до конца нынешнего сезона. По информации Daily Mail, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп очень высоко оценивает качество игры форварда, а руководство клуба не хочет отпускать Старриджа в другую команду бесплатно.
Газета.Ru05:46

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«Ливерпуль» хочет подписать новый контракт со Старриджем

Sport24.ru06:14

«Ливерпуль» хочет продлить контракт со Старриджем

Газета.Ru05:46

СМИ: «Ливерпуль» планирует предложить Старриджу новый контракт

Спорт-Экспресс05:22

«Ливерпуль» рассматривает возможность продления контракта со Старриджем

Чемпионат05:13

«Ливерпуль» рассматривает возможность продления контракта со Старриджем

Матч ТВ05:12

«Ливерпуль» рассматривает возможность продления контракта со Старриджем

Sportbox.RU05:12

«Ливерпуль» может предложить Старриджу новый контракт, чтобы он не ушел зимой

Sports.ru04:26
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Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года.
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