Футбол
«Ливерпуль» может продлить контракт со Старриджем
«Ливерпуль» может продлить контракт со СтарриджемREGNUM06:35
Футбольный клуб «Ливерпуль» рассматривает варианты с возможностью продления контракта со своим нападающим Даниэлем Старриджем, сообщает 3 января Daily Mail.
REGNUM06:35
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия
МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске
Обновлено в 09:09
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Политика
Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив
Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Стало известно, на чем «погорел» американский шпион
Сообщается, что Уилан около десяти лет регистрировался в соцсетях, а американские спецслужбы отбирали тех его интернет-знакомых, которые имели доступ к не подлежащей разглашению информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги
Обновлено в 07:24
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело погибшей женщины
Спасатели вытащили из-под завалов на месте обрушения дома в Магнитогорске тело женщины.
Обновлено в 03:06
Культура
Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина
Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны
В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины, пишет местное издание "Вести".
Обновлено в 08:11
Экономика
Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone
Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.
Обновлено вчера в 19:25
Гаджеты
Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
Обновлено в 03:40
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»
В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Финансы
Доллар превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года
На момент открытия торгов на Московской бирже за доллар просили 71,45 руб. — впервые с 16 марта 2016 года.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные смартфоны в мире
Основной для рейтинга стал показатель SAR-излучения и как выяснилось, наибольшее его значение оказалось в смартфоне Google Pixel 3 XL и он является самым вредным для здоровья человека.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
В Германии предостерегли Запад от войны с Россией
Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19
Политика
Экс-глава СБУ Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины
Экс-глава СБУ, лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины.
Обновлено в 08:40
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Политика
СБУ начала расследование попытки захвата власти, пишут СМИ
Служба безопасности Украины начала расследование попытки захвата власти, сообщили "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:30
Общество
В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber
Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу таксомоторного сервиса Uber в брюссельской столице. Об этом сегодня, 3 января, сообщает RTL Info.
Обновлено в 07:09
Политика
Бывший северокорейский посол попросил политического убежища в Италии
Экс-посол КНДР в Риме Чо Сон Гиль обратился к властям Италии с просьбой получения убежища и персональной защиты, передает в четверг телеканал YTN со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.
Обновлено в 03:49
Общество
Петербуржец выиграл в лотерее 500 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Футбол
«Витесс» заинтересован в аренде футболиста «Спартака» Ананидзе
Обновлено в 10:15
Происшествия
Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске разделят на два здания
Пострадавший в результате взрыва бытового газа дом в Магнитогорске планируется сохранить, разделив при этом на два отдельно стоящих дома.
Обновлено в 09:01
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено 01 января в 21:01
Политика
Anadolu: делегация США представила в Турции предложение по ЗРК Patriot
Американская делегация в Турции представила предложение по продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 08:11
Общество
Сильнейший за последние 50 лет тайфун обрушился на юг Таиланда
Ожидается, что он пройдёт по югу королевства и захватит такие популярные среди туристов острова как Пхукет, Краби и Самуи.
Обновлено вчера в 22:00