Футбол

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с ОригиСпорт-Экспресс 02:05

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 7 мая
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent. Главный тренер команды Юрген Клопп доволен последними успехами бельгийца и предпочтет его Дэниэлу Старриджу и Джердану Шачири. Нынешнее соглашение Ориги заключено до лета 2020 года.
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Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»

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