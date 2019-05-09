Футбол

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с ОригиСпорт-Экспресс 02:05

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 7 мая
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent. Главный тренер команды Юрген Клопп доволен последними успехами бельгийца и предпочтет его Дэниэлу Старриджу и Джердану Шачири. Нынешнее соглашение Ориги заключено до лета 2020 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»

Soccer.ru07:31

«Ливерпуль» предложит новый контракт Ориги

Sport24.ru04:15

«Ливерпуль» предложит Ориги новый контракт

Sports.ru02:46

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Ориги

Спорт-Экспресс02:05

«Ливерпуль» предложит Ориги новый контракт

Чемпионат01:33

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги

Бомбардир.ру02:55

СМИ: «Ливерпуль» продлит контракт с автором дубля в ворота «Барселоны»

Матч ТВ02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Общество

Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера

Обновлено в 10:42
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 16:34
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Происшествия

В одной из мечетей Лондона произошла стрельба

Полиция Лондона прибыла в мечеть в районе Илфорд, в которой был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие

WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США

Обновлено в 18:25
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Общество

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, она признана присяжными виновной по 8 из 10 пунктов обвинения.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Политика

Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола

Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Политика

Трамп угрожает Китаю повышенными пошлинами на товары

Напомним, что о намерениях повысить пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25% глава Белого дома рассказал в минувшее воскресенье.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Происшествия

В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку

Телеканал РЕН ТВ опубликовал аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолета SSJ-100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие

Трамп прокомментировал ракетные запуски в КНДР

Вашингтон следит за развитием ситуации в связи с ракетными запусками КНДР, Пхеньян хочет переговоров, но не готов к ним, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 12:48
Наука

В Германии открыли автобан для электрогрузовиков

Обновлено в 18:49
Наука

Истина в зерне: ученые раскрыли новый механизм клеточной смерти

Ученые раскрыли новый, ранее неизвестный механизм клеточной смерти.
Обновлено в 17:02
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Происшествия

Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге

Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество

К деньгам: прогнозы на ретроградный Меркурий оценили в миллиарды

Астрология плодит не только мемы, но и монетизируемые сервисы, которые американские инвесторы оценивают в миллионы и миллиарды долларов.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали сына

Агентство Press Association опубликовало первые официальные фотографии Меган Маркл и принца Гарри с их первенцем, родившимся 6 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Вице-премьер КНР: пошлины США не являются решением проблемы

Пекин исходит из того, что пошлины не являются способом решения проблемы, заявил высокопоставленный китайский чиновник, возглавляющий делегацию на переговорах.
Обновлено в 19:30
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Политика

США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении санкционного режима

США арестовали судно КНДР по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна, сообщило американское министерство юстиции.
Обновлено в 14:35
Финансы

ЦБ начнет скупать доллары по ₽19,5 млрд в день. Это плохо для рубля

Последний начнет активно скупать доллары: с 14 мая по 6 июня российский ЦБ будет тратить на это по ₽19,5 млрд в день, подсчитали в Reuters.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Минобороны Китая выразило протест из-за доклада Пентагона

Ежегодно выпускаемый Пентагоном доклад «наносит ущерб китайско-американскому взаимному доверию и подрывает развития отношений между двумя странами», убеждены в Минобороны Китая.
Обновлено в 18:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дивок Ориджи
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист кенийского происхождения, нападающий клуба «Ливерпуль». Игрок национальной сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное