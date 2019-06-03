Футбол
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с КлоппомБомбардир.ру вчера в 19:05
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports. Текущее соглашение истекает в 2022 году. Компания Fenway Sports Group (владелец клуба) планирует подписать новое соглашение с Клоппом.
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Политика
Названо имя пресс-секретаря Зеленского
Обновлено в 05:58
Хоккей
Мозер стал игроком «Автомобилиста»
26-летний Мозер провел сезон-2018/19 в московском «Динамо», сыграв в 66 матчах и набрав 15 (8+7) очков при показателе полезности «-6». Всего в КХЛ сыграл 296 матчей, набрав 74 (41+33) очка.
Обновлено в 05:27
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться
Обновлено 01 июня в 17:37
Политика
«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте
Указывалось, что среди гостей праздника был лидер страны Ким Чен Ын, а также несколько высокопоставленных чиновников, в том числе и Ким Ен Чхол, который участвовал в подготовке и проведении переговоров с Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 19:27
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.
Обновлено в 04:36
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Наука
Российские ученые нашли «зеленую» замену для литиевых аккумуляторов
Как передает пресс-служба "Сколтеха", Обрезков и его коллеги уже много лет пытаются найти органическую замену для материалов, используемых при изготовлении катодов в литий-ионных и иных типах аккумуляторов.
Обновлено в 05:32
Политика
Вакарчук назвал способы закончить войну на Украине
Музыкант призвал власти страны "создать сказку" для украинцев и не воспринимать жителей Донбасса "как людей второго сорта" Лидер группы "Океан Эльзы" и политической партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал о факторах, которые помогут быстрее завершить войну на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
СК показал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области
Следственный комитет России на своём YouTube-канале выложил кадры оперативной съёмки задержания бывшего губернатора Ивановской области, а ныне депутата регионального парламента Павла Конькова.
Обновлено 01 июня в 09:00
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
Транспорт
Улицы около московских мечетей перекроют ради Ураза-байрама
4 июня в Москве в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты.
Обновлено в 03:09
Театры
Ушел из жизни режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
«Крылья Советов» проведут сборы в Самаре и в Австрии
С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии, в его рамках запланировано четыре матча.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Первый канал покажет сериал «Свадьбы и разводы»
С понедельника в эфир Первого канала выйдет сериал «Свадьбы и разводы», который снял режиссер Вартан Акопян.
Обновлено 01 июня в 14:41
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 03:50
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре
Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительства, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.
Обновлено в 05:48
Политика
Трамп назвал законченным неудачником мэра Лондона
Президент США Дональд Трамп перед прибытием в Лондон прошёл по мэру столицы Великобритании Садику Хану, назвав его неудачником.
Обновлено в 04:35
Общество
Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании
Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Работник Шереметьева забросил сигнальный конус на крыло самолёта
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения
Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17