Футбол

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с КлоппомБомбардир.ру вчера в 19:05

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports. Текущее соглашение истекает в 2022 году. Компания Fenway Sports Group (владелец клуба) планирует подписать новое соглашение с Клоппом.
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«Ливерпуль» собирается продлить контракт с Юргеном Клоппом

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«Ливерпуль» продлит контракт с Клоппом

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«Ливерпуль» готовит для Клоппа новый контракт

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Sport24.ruвчера в 18:05

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Sports.ruвчера в 17:51

СМИ: «Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с Клоппом

Спорт-Экспрессвчера в 23:15
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Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.
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Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
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Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
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24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
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Происшествия

Шесть человек пострадали из-за взрывов в Дзержинске

Шесть человек пострадали из-за взрывов в Дзержинске, сообщил источник РИА «Время Н» в силовом ведомстве.
Обновлено 01 июня в 06:10
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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

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Отловщики косаток и белух объяснили экскурсии в «китовую тюрьму»

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Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
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В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
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Происшествия

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Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
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Армия и оружие

Армия Судана расстреляла протестующих

По меньшей мере три человека погибли, более 60 получили ранения после того, как армия открыла огонь по протестующим в Хартуме, столице Судана.
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Обновлено вчера в 13:09
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Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом

Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
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Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге

Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
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В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
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В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
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«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром

"Зенит" возобновил интерес к опорному полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару.
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В Испании 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы спасения.
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«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

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Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".
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Дилеры Toyota в РФ начали принимать заказы на спорткар Toyota Supra, который возвращается на мировой рынок спустя 17 лет отсутствия.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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