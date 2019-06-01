«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба ЕвропыКоммерсантъ 17:45

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.

Происшествия В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при стрельбе в США Консульский отдел посольства России в США выясняет, пострадали ли российские граждане в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич.

Авто Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

Авто Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей Mercedes-Benz отзывает в России 330 автомобилей Mercedes-Benz X-Class (тип 470) из-за выпадающего плафона освещения пространства для ног и риска его застревания между педалями, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.

Политика Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17 Как ранее сообщала «Русская Весна» премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не верит в то, что Россия виновна в катастрофе Боинга рейса МН17 над Донбассом и хочет видеть больше весомых доказательств в деле.

Гаджеты Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.

Политика Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.

Происшествия Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.

Политика Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.

Музыка Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе» Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».

Политика Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.

Происшествия Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Интернет Apple увеличила лимит на загрузку контента через сотовую сеть Компания Apple увеличила лимит данных, которые пользователи могут скачать на телефон при использовании сотовой сети.

Хоккей НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием Кузнецова "Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"

Экономика Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.

Наука Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.

Путешествия Зачем россиянам ехать в Германию В 2018 году в Германии побывала 691 тысяча россиян (седьмой показатель), что на 6,4 процента больше, чем в 2017 году.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Политика США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2» Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.

Политика Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Общество В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку» Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Политика Совбез Украины признал проблемы из-за запрета поставок нефти РФ Запрет правительства РФ на поставку нефти на Украину и ограничение поставок дизельного топлива могут создать серьезные вызовы для Украины, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.