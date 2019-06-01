Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба ЕвропыКоммерсантъ 17:45
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставки, прогнозы и коэффициенты букмекеров на матч 1 июня 2019 года
Bookmaker-ratings.ru29 мая в 11:20
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:05, Ашберн
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