Футбол
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионовНациональная служба новостей 18:11
Английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют 1 июня в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
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Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
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Обновлено в 17:57
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Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
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Названы причины сбоев в московском метро в мае
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США рассекретили «самолет Судного дня»
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Футбол
В «Баварии» выступают против реформы Лиги чемпионов
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что Лиге чемпионов не нужны изменения.
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