«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионовНациональная служба новостей 18:11

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют 1 июня в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, передает ТАСС.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов

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