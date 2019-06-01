Футбол

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионовНациональная служба новостей 18:11

Тоттенхэм — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют 1 июня в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, передает ТАСС.
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Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

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А вы за кого болеете - за «Тоттенхэм» или за «Ливерпуль»?

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