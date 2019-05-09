Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионовSport24.ru 17:08

В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде 1 июня 2019 года.
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