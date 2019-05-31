Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионовLenta.ru 17:04

Ведь «Ливерпуль» в Лиге чемпионов год назад дошел до финала, а «Тоттенхэм» с сезона-2010/11 не бывал даже в четвертьфинале.
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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионов

Lenta.ru17:04

О чём говорили тренеры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед финалом Лиги чемпионов

RT на русском16:18

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: англичане покоряют Мадрид

Soccer.ru14:25
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Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
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Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Футбол

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Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Политика

Бизнес-партнёр Зеленского призвал отменить закон об украинском языке

Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что отмена закона об исключительности украинского языка поможет вернуть мир в Донбассе.
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Хоккей

НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.
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Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»

Обновлено в 18:17
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
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Происшествия

В штате Вирджиния произошла стрельба

Несколько человек получили ранения в пятницу в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США.
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Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Спорт

Россия уступила Франции в матче Лиги наций

Сборная России проиграла команде Франции в первом матче группового этапа Лиги наций - 1:3. Самым результативным у россиян стал Виктор Полетаев - 13 очков.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено в 13:30
Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево

Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Технологии

В аэропорту Японии внедрят систему распознавания лиц для регистрации

Обновлено в 13:18
Гаджеты

Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes

Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено в 14:05
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детской Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено в 17:56
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Кино

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

Обновлено в 14:53
Музыка

Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»

Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки

Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Политика

Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня

Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
Обновлено в 17:50
Политика

Путин дал поручения по льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами

Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М

Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Число преступлений против несовершеннолетних в России в 2018 году сократилось на 3,5%

Число уголовных дел о преступлениях, где потерпевшими стали дети или подростки, в минувшем году сократилось в России на 3,5%. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете в Международный день защиты детей.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Происшествия

В Венгрии задержан капитан-украинец, протаранивший прогулочный катер

Обновлено в 05:46
Политика

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Политика

Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21
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