«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионовLenta.ru 17:04

Ведь «Ливерпуль» в Лиге чемпионов год назад дошел до финала, а «Тоттенхэм» с сезона-2010/11 не бывал даже в четвертьфинале.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионов

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