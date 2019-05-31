Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионовLenta.ru 17:04
Ведь «Ливерпуль» в Лиге чемпионов год назад дошел до финала, а «Тоттенхэм» с сезона-2010/11 не бывал даже в четвертьфинале.
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Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара
Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Политика
Бизнес-партнёр Зеленского призвал отменить закон об украинском языке
Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что отмена закона об исключительности украинского языка поможет вернуть мир в Донбассе.
Обновлено в 07:02
Хоккей
НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.
Обновлено в 12:49
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В штате Вирджиния произошла стрельба
Несколько человек получили ранения в пятницу в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на востоке США.
Обновлено в 17:57
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Спорт
Россия уступила Франции в матче Лиги наций
Сборная России проиграла команде Франции в первом матче группового этапа Лиги наций - 1:3. Самым результативным у россиян стал Виктор Полетаев - 13 очков.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes
Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено в 14:05
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детской Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено в 17:56
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Обновлено в 14:53
Музыка
Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»
Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки
Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Политика
Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня
Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
Обновлено в 17:50
Политика
Путин дал поручения по льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами
Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М
Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Число преступлений против несовершеннолетних в России в 2018 году сократилось на 3,5%
Число уголовных дел о преступлениях, где потерпевшими стали дети или подростки, в минувшем году сократилось в России на 3,5%. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете в Международный день защиты детей.
Обновлено в 17:07
Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Политика
Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО
Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21