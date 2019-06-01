Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал ЛЧРИА Новости 14:09
Мохаммед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино выйдут в стартовом составе "Ливерпуля" в финальном матче футбольной Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", сообщается на сайте УЕФА. Матч состоится в субботу на стадионе "Метрополитано" в Мадриде и начнется в 22:00 мск.
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Составы «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов: Кейн сыграет с первых минут
Спорт день за днем14:15
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