Футбол

«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионовГазета.Ru 14:22

"Ливерпуль" обнародовал список игроков на финальный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", передает "Советский спорт". Встречу с первых минут начнут форварды "красных" Роберто Фирмино и Мохамед Салах, которые пропустили ответный матч 1/2 финала против "Барселоны" из-за травм.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Красная жара в Мадриде! «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов

Спорт-Экспресс17:15

«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов

Газета.Ru14:22

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Кейн сыграет впервые с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая

Sports.ru14:08

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал ЛЧ

РИА Новости14:09

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Кейн, Салах, Мане, Фирмино — в стартовых составах

Чемпионат13:54

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Кейн и Фирмино сыграют с первых минут в финале Лиги чемпионов

Sport24.ru13:54

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Матч ТВ14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Здоровье

Трансгендерная тирания: пагубность идеологии трансгендерности (The Spectator, США) (The American Spectator)

Согласно статье Ника Райдера (Nic Rider), доцента Университета Миннесоты, изучающего здоровье трансгендеров, количество подростков и детей предподросткового возраста в США, идентифицирующих себя при помощи нетрадиционных гендерных наименований, растет.
Обновлено в 17:03
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Обновлено в 17:00
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество

Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Происшествия

В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа

Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.
Обновлено в 15:24
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
Обновлено в 13:27
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Гаджеты

Honor выпустил портативную колонку Rubik’s Cube Bluetooth Speaker

Обновлено в 11:27
Единоборства

Руис перевесил Джошуа перед боем за четыре титула

Джошуа впервые в карьере проведет бой в США, в котором будет защищать титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Обновлено вчера в 18:47
Кино

Элтон Джон недоволен удалением сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон в совместном заявлении с создателями фильма прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России об удалении некоторых сцен из фильма.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области

В автомобиле было семь человек, из них четверо детей, один ребенок погиб.
Обновлено в 16:16
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Политика

Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 11:48
Происшествия

На заводе в Дзержинске произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:39
Происшествия

AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Теннис

Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).
Обновлено в 14:31
Общество

Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал

По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Полиция задержала женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 11:31
Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Япония не заключит мирный договор с Россией

Соглашение по мирному договору между Россией и Японией не будет заключено в июне на предстоящем саммите Большой двадцатки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:29
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Спорт

«Тюмень» стала чемпионом России по мини-футболу, обыграв «КПРФ»

В четвёртом матче серии «Тюмень» на своей площадке в основное время обыграла московский «КПРФ» со счётом 3:2. Хет-трик в составе победителей оформил Артём Антошкин.
Обновлено в 10:29
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
Культура

«Балладу о Высоцком» привез в Железноводск Дмитрий Певцов

Уже завтра Дмитрий Певцов в числе других «звездных» участников кинофорума пройдет по красной дорожке закрытия фестиваля «Герой и Время».
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное