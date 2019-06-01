Футбол
«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионовГазета.Ru 14:22
"Ливерпуль" обнародовал список игроков на финальный матч Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", передает "Советский спорт". Встречу с первых минут начнут форварды "красных" Роберто Фирмино и Мохамед Салах, которые пропустили ответный матч 1/2 финала против "Барселоны" из-за травм.
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