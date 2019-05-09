«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финале Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 17:00

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финале Лиги чемпионов

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