Футбол
«Ливерпуль» и «Спортинг» забили 4 мяча на двоих в товарищеском матчеМатч ТВ 22:12
В товарищеском матче встечались английский «Ливерпуль» и португальский «Спортинг». Встреча состоялась в Нью-Йорке, на стадионе бейскольного клуба "Нью-Йорк Янкис", и завершилась вничью со счетом 2:2.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
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