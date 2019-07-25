Футбол

«Ливерпуль» и «Спортинг» забили 4 мяча на двоих в товарищеском матчеМатч ТВ 22:12

В товарищеском матче встечались английский «Ливерпуль» и португальский «Спортинг». Встреча состоялась в Нью-Йорке, на стадионе бейскольного клуба "Нью-Йорк Янкис", и завершилась вничью со счетом 2:2.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью

Спорт-Экспресс22:12

«Ливерпуль» и «Спортинг» забили 4 мяча на двоих в товарищеском матче

Матч ТВ22:12

«Ливерпуль» и «Спортинг» забили 4 мяча на двоих в товарищеском матче

Sportbox.RU22:12

«Ливерпуль» упустил победу в товарищеском матче со «Спортингом»

Sport24.ru22:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Обновлено в 22:20
Происшествия

К директору основанного Навальным ФБК Жданову пришли с обыском

У директора Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, Ивана Жданова проходит обыск.
Обновлено в 16:30
Политика

Премьер Малайзии прокомментировал расследование по MH17

Премьер-министр Малайзии Махатрир Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении реальных причин крушения самолёта MH17.
Обновлено в 13:45
Происшествия

На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына

Обновлено вчера в 01:51
Экономика

Разводы приводят к ипотечной просрочке

Специалисты сферы коллекторских услуг провели исследование, согласно результатам которого уровень проблемной ипотечной задолженности по итогам 2018 года вырос на 4,91 миллиарда рублей, или на 7%, до 78,03 миллиардов рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 19:45
Общество

Курилки в аэропортах предложили сделать платными

Ко второму чтению законопроекта предложили поправки, согласно которым вход в курительные комнаты в зонах российских аэропортов будет платным.
Обновлено в 00:37
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Единоборства

Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева

Обновлено в 20:09
Экономика

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 17:41
Общество

В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду

Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено в 21:43
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено в 18:34
Интернет

Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10, раньше срока выпустив следующее обновление своей операционной системы.
Обновлено в 21:29
Шоу-бизнес

Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны

Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.
Обновлено в 22:10
Экономика

На рынке факторинга для МСБ появился новый участник

На российском рынке факторинга появился новый проект факторингового финансирования «Факторинг ПЛЮС», созданный при поддержке группы QIWI и ориентированный на сегмент МСБ.
Обновлено в 09:20
Футбол

Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ

Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2».
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 21:55
Авто

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Политика

Путин встретился с Атамбаевым, но принял сторону властей Киргизии

Обновлено в 14:01
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено в 17:56
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которая не проходит в новую Раду Украины, назвал прошедшие выборы "самыми позорными", а президента Владимира Зеленского - "пародией на диктатора".
Обновлено в 05:05
Политика

«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Здоровье

В Свердловской области уменьшился процент низкокачественной продукции

В Свердловской области уменьшился процент низкокачественной продукции.
Обновлено в 11:27
Здоровье

Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты

В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Экономика

Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Ракетный крейсер ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Обновлено в 21:40
Армия и оружие

Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности

КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.
Обновлено в 18:51
Политика

Путин потребовал запретить строительство зданий в подтопляемых районах

Обновлено в 13:08
Политика

Сенатор США заявил о необходимости продлить СНВ-3

СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году и заканчивающий своё действие в 2021 году, остаётся единственным договором, который ограничивает вооружения двух стран.
Обновлено в 20:21
ещё по теме
Дивок Ориджи
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист кенийского происхождения, нападающий клуба «Ливерпуль». Игрок национальной сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джорджиньо Вейналдум
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник, выступающий за «Ливерпуль» и сборную Нидерландов. Выпускник футбольной академии «Фейенорда», ставший самым молодым футболистом, когда-либо выходившим в футболке роттердамского клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное