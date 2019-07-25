Футбол
«Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью в товарищеском матчеЧемпионат вчера в 23:43
В ночь на 25 июля мск в городе Янки (США) состоялся товарищеский матч между английским «Ливерпулем» и португальским «Спортингом». Встречу обслуживал американский арбитр Сорин Стойка. Игру посетило более 54 тыс. зрителей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Власти Приангарья ответили на заявление об угрозе «нового Чернобыля»
Ранее глава Росприроднадзора заявила, что на заводе "Усольехимпром" может произойти экологическая катастрофа, сравнимая с аварией на Чернобыльской АЭС Власти Иркутской области сообщили, что не имеют полномочий, чтобы ликвидировать загрязнение на заводе "Усольехимпром".
Обновлено вчера в 15:26
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17
Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко из администрации Киева
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие
В Анкаре: Похолодание отношений между Турцией и США произошло до С-400
Турецкие СМИ публикуют материал, в котором высказывается предположение относительно основных причин похолодания отношений между Вашингтоном и Анкарой.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Администрация лагеря «Холдоми» рассказала о результатах майской проверки
Администрация детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском, где в результате трагедии погибли четыре ребенка, заявила, что у надзорных инстанций не было никаких нареканий и претензий к палаточному городку после проверки в конце весны текущего года.
Обновлено в 01:27
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика
Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Путин призвал глав регионов лично ликвидировать последствия ЧС
Обновлено вчера в 14:35
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
В Индии 41-летний F-16 сбил новейший российский МиГ-35
Обновлено 22 июля в 06:40
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье
Главный онколог Татарстана: Человек, который отказывается от соцпакета, берет на себя большие риски
Отказ от социального пакета в пользу 828 рублей компенсации говорит о том, что человек берет на себя возможные риски и готов самостоятельно оплачивать лекарственную терапию.
Обновлено в 01:00
Авто
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено вчера в 07:54
Технологии
Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение
Ожидается, что приложение для регистрации ДТП будет доступно на мобильных системах iOS и Android в середине осени.
Обновлено в 01:30
Общество
Замгубернатора Зауралья советует утеплять медпункты мокрыми газетами
В Курганской области набирает обороты скандал с участием заместителя губернатора по социальной политике Татьяны Менщиковой, которую возмутила жалоба сельского фельдшера на маленькую зарплату и холодное помещение фельдшерско-акушерского пункта.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критику Шнурова
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Мальчика, спасавшего детей в «Холдоми», представят к госнаграде
10-летнего мальчика, который спасал детей во время пожара в лагере "Холдоми", представят к госнаграде.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
«Джо не делится едой»: звезда «Друзей» Мэтт ЛеБлан располнел после краха личной жизни
Артист пережил развод с супругой и крах следующих отношений, после чего изрядно набрал вес, потеряв былую стройность.
Обновлено в 00:30
Наука
Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника
Новые исследования показывают, что употребление трех или более порций рыбы в неделю снижает риск развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 00:52
Энергетика
В Европе назвали Украину ненадежным партнером по транзиту газа
Долги «Укртрансгаза» за голубое топливо для технических нужд вызывают обеспокоенность, представляя угрозу стабильности компании и надежности поставок.
Обновлено 23 июля в 21:54
Футбол
Хачериди покинул ПАОК
Федерация футбола Греции подтвердила расторжение контракта между защитником Евгением Хачериди и ПАОК.
Обновлено вчера в 22:41