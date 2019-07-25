Футбол

«Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью в товарищеском матчеЧемпионат вчера в 23:43

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В ночь на 25 июля мск в городе Янки (США) состоялся товарищеский матч между английским «Ливерпулем» и португальским «Спортингом». Встречу обслуживал американский арбитр Сорин Стойка. Игру посетило более 54 тыс. зрителей.
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«Ливерпуль» упустил победу в товарищеском матче со «Спортингом»

Sport24.ruвчера в 22:19

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