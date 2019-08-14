Футбол
«Ливерпуль» и «Рома» договорились о трансфере ЛовренаГазета.Ru вчера в 04:13
Защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен перейдет в римскую "Рому", сообщает London Evening Standard. 30-летний хорват был исключен главным тренером "красных" Юргеном Клоппом из заявки на Суперкубок УЕФА с лондонским "Челси".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Происшествия
Момент попадания птиц в двигатель А321 попал на видео
Обновлено в 15:09
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали более 20 человек
Число пострадавших от тайфуна «Кроса» превысило 20 человек.
Обновлено в 07:06
Наука
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений
Ранее ученые "Коперника" сообщили, что июнь этого года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.
Обновлено в 20:09
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено в 16:01
Политика
Минприроды РФ: Новгородская область сделала рывок в лесном хозяйстве
Комментируя проверки Новгородской области "Рослесхозом" министр заявил: — По Новгородской области я разговаривал с губернатором.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Обновлено в 09:27
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Экономика
Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.
Обновлено в 09:20
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).
Обновлено в 16:38
Футбол
Эммануэль Маммана: «Много южноамериканцев? Не исключаю, что такое в „Зените“ последний год»
Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана считает, что новичок команды Малком имеет большой потенциал.
Обновлено в 14:59
Здоровье
Газетный лист «расскажет» о здоровье почек
Здоровью всех органов стоит уделять больше внимания, особенно здоровью почек, ведь не зря их называют «фильтром» организма, так как их функция – фильтрация крови и очистка ее от мусора.
Обновлено в 19:51
Происшествия
Бывшая дознаватель потребовала с обвиняемых 100 млн рублей
Потерпевшая по делу об изнасиловании оценила свой ущерб 24-летняя экс-дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, заявившая о том, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, подкрепила требования гражданским иском.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром самолета всего год назад
Лайнер А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за того, что сразу после вылета из аэропорта Жуковский произошло столкновение со стаей чаек, произошел сбой в работе двигателей.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку
Камчатская краевая больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщили в пресс-службе Камчатского суда.
Обновлено в 19:24
Спорт
Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на Игры-2026
Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
Обновлено в 12:24
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Космос
Посетители Музея космонавтики отправят открытки по всему миру
Акция стартует в 15.00 в зале «Утро космической эры» и продлится до 18.00, - сообщили в музее.
Обновлено в 08:31
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В центре Лондона ранили ножом человека
В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
В Интернете появились характеристики iPhone 11
Осталось совсем мало времени до официального старта таких гаджетов как iPhone 11 Pro, iPhone 11 и iPhone 11R, а уже сейчас во всемирной паутине появляется информация о характеристиках данных устройств.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 21:34
Игры
EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено в 07:44
Здоровье
Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна
По сообщениям РИА Новости со ссылкой на сведения статистического отчета министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на 100 тыс. населения приходится почти 13 тыс. зарегистрированных в медицинских учреждениях жителей страны с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 22:48