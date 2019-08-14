Футбол
«Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФАНева Спорт 13 августа в 21:04
|36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
|46′
Садио Мане
|48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
|64′
|74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
|74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
|79′
Сесар Аспиликуэта
|85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
|85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
|91′
Садио Мане
|95′
|101′
Жоржиньо
|101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
|103′
Трент Арнолд
|107′
|П
|52%
|Владение мячом
|48%
|3
|Удары в сторону ворот
|9
|13
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|11
|2
|Офсайды
|10
|8
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
66
Александер-Арнолд
14
Хендерсон
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
27
Ориги
9
Фирмино
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
29
Томори
15
Зума
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
11
Педро
9
Абрахам
19
Маунт
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Команды встретятся в матче за Суперкубок УЕФА. Игра будет проходить сегодня, 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Ливерпуль» будет выступать в статусе победителя Лиги чемпионов, «Челси» — обладатель трофея Лиги Европы.
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