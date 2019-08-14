В Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится футбольный матч между английскими «Ливерпулем» и «Челси». Команды встретятся в матче за Суперкубок УЕФА. Игра будет проходить сегодня, 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» и «Челси» проведут матч за Суперкубок УЕФА

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