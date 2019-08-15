Футбол

Как «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФАRT на русском 18:23

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, сегодня
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 2:2. В серии пенальти мерсисайдцы оказались сильнее из-за неудачного последнего удара синих в исполнении Тэмми Абрахама.
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