«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью — 2:2. В серии пенальти мерсисайдцы оказались сильнее из-за неудачного последнего удара синих в исполнении Тэмми Абрахама.

Как «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

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