Футбол
Ливерпуль — Бавария 0:0РИА Новости вчера в 14:25
|28′
Джошуа Киммих
Джордан Хендерсон
|55′
Наби Кейта
Джеймс Милнер
|76′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
|76′
|81′
Кингсли Коман
Франк Рибери
|88′
Хамес Родригес
Ренату Саншеш
|90′+1′
Серж Гнабри
Рафинья
|47%
|Владение мячом
|53%
|77%
|Процент точных передач
|82%
|11
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|1
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|21
|10
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
3
Фабиньо
26
Робертсон
5
Вейналдум
14
Хендерсон
7
Милнер
11
Салах
27
Ориги
10
Мане
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
6
Алькантара
35
Саншеш
8
Мартинес
13
Рафинья
9
Левандовски
7
Рибери
Бавария
Расстановка 4‑2‑1‑3
Нападающий Роберто Фирмино выйдет в стартовом составе английского футбольного клуба "Ливерпуль" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с немецкой "Баварией", сообщается на официальном сайте УЕФА. Первая встреча команд пройдет в Ливерпуле во вторник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» продлил безвыигрышную серию немецких команд на «Энфилде» до 19 игр
Советский спортвчера в 17:25
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Японский истребитель F-2 пропал с радаров
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез
В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести
Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и его пострадавшую в Солсбери дочь Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Макаревич назвал большинство население планеты «идиотами»
Народный артист России, певец, композитор и художник Андрей Макаревич назвал «идиотами» большинство населения планеты.
Обновлено в 01:34
Политика
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено 18 февраля в 11:31
Происшествия
В Новосибирске задержан замглавы медцентра по делу о хищении 1,3 млрд рублей
По словам источника, речь идет о хищении более 1,3 млрд рублей в 2015 - 2018 годах.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана
Обновлено вчера в 22:13
Авто
«АвтоВАЗ» ведет переговоры о поставках автомобилей в Иран
Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ведет переговоры по поставкам автомобилей в Иран.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Путин назначил нового начальника штабом ЮВО
Президент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя командующего войсками ЮВО. Им стал генерал-лейтенант Сергей Кузовлев.
Обновлено в 00:19
Политика
В Таиланде суд разрешил экстрадировать россиянина в США
Уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию в США по запросу американской стороны гражданина России Дмитрия Украинского.
Обновлено в 01:22
Экономика
ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви
Проверка ЦБ в банке «Восточный», акционеры которого — Baring Vostok Capital Partners и экс-владелец Юниаструм Банка — находятся в корпоративном конфликте, еще в августе 2018 года выявила проблемы с корпоративными кредитами.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
В Сети появились фото прохода эсминца США в Черное море
My pix via @reuterspictures pic.twitter.com/XIsVBu4MeN — Yörük Işık (@YorukIsik) February 19, 2019 19 февраля, как только эсминец USS Donald Cook вошел в акваторию Черного моря, за ним установил наблюдение Черноморский флот России — малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».
Обновлено в 01:01
Политика
Мадуро предложил Гуайдо объявить выборы в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступая перед выпускниками медицинского университета предложил спикеру парламента Хуану Гуайдо объявить выборы в стране.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
«ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress
Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте» в рамках создания совместного предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba.
Обновлено в 01:07
Энергетика
Производство компрессоров будет локализовано в РФ
Соглашение о намерениях по локализации производства компрессоров на территории России одобрено руководством «Газпрома».
Обновлено в 01:34
Политика
Назван размер «гитлеровских пенсий» пособникам нацистов в Бельгии
В Бельгии бывшие нацисты продолжают получать от Германии пенсионные выплаты, которые были назначены Адольфом Гитлером в 1941 году, пишет De Morgan.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Во Владивостоке задержали водителя, сбившего семью на тротуаре
Сегодня во Владивостоке в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
«Мечел» может расстаться с главным проектом
Чтобы после 2020 г. расплатиться с долгами, горно-металлургическая компания «Мечел» Игоря Зюзина может расстаться с крупнейшим инвестпроектом – Эльгой – уже в этом году, рассказали «Ведомостям» пять собеседников, близких к разным сторонам возможной сделки.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США
Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Подрядчик «Газпрома» самостоятельно достроит «Турецкий поток» в Сербии
Подрядчик для Сербии "Газпром" привлек собственного подрядчика — "Газстройпром" — для строительства газопровода по территории Сербии, рассказали РБК два источника, близкие к "Газстройпрому".
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Политика
В Госдуме предложили лишать мандатов депутатов за сокрытие доходов
В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому в России предлагается лишать мандатов депутатов, скрывающих свои доходы.
Обновлено вчера в 21:21
Транспорт
Реагентам приказано снизить активность
Новым стандартом, который готовят производители при поддержке Росавтодора, ужесточат и требования к коррозионной активности дорожной химии.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в 38 регионах России
"По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 38 субъектах Российской Федерации, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту Российской Федерации - в 11 городах", - отметили в ведомстве.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года
Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка
Кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Суперлуние ожидается во вторник
Interfax-Russia.ru - Луна приблизится к Земле на минимальное в 2019 году расстояние во вторник, сообщает "Роскосмос".
Обновлено 18 февраля в 03:57
Технологии
«ТНТ Premier» отказывается от услуг Huawei из-за массовых сбоев
«Газпром-медиа» может отказаться от работы с китайской Huawei, техническая платформа которой лежит в основе видеосервиса «ТНТ Premier», рассказали «Ведомостям» три источника, близких к холдингу.
Обновлено вчера в 15:18