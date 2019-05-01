Футбол
«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит ЧакирБомбардир.ру 06:22
Во вторник, 7-го мая, «Ливерпуль» примет «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. На матч назначена турецкая бригада во главе Чунейт Чакир. Ассистенты – Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.
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Чакыр обслужит ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной»
Спорт день за днем06:53
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
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Футбол
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Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн
Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
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Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
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Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
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В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан
В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
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Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие
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Российский танк Т-90 (усовершенствованный танк Т-72Б), состоящий на вооружении правительственных войск Сирии, выдержал попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
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Авто
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Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании
Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
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Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
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В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
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Дания отправила истребители на перехват двух военных самолетов России
Дания отправила истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов, вошедших в воздушное пространство над Балтийским морем.
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