«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит ЧакирБомбардир.ру 06:22

Во вторник, 7-го мая, «Ливерпуль» примет «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. На матч назначена турецкая бригада во главе Чунейт Чакир. Ассистенты – Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.

«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит Чакир

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