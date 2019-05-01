Футбол

«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит ЧакирБомбардир.ру 06:22

Ливерпуль — Барселона
7 мая
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Во вторник, 7-го мая, «Ливерпуль» примет «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. На матч назначена турецкая бригада во главе Чунейт Чакир. Ассистенты – Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Матч «Ливерпуля» и «Барселоны» обслужат судьи из Турции, Германии и Португалии

Нева Спорт06:10

Чакыр обслужит ответный матч 1/2 финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Барселона»

Чемпионат05:54

«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит Чакир

Бомбардир.ру06:22

Чакир рассудит «Ливерпуль» и «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов

Sport24.ru05:36

Чакыр обслужит ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной»

Спорт день за днем06:53

Чакыр обслужит ответный полуфинальный матч ЛЧ «Ливерпуль» – «Барселона»

Спорт-Экспресс05:50

Чакир обслужит матч 1/2 финала ЛЧ между «Ливерпулем» и «Барселоной»

Sports.ru05:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Обновлено в 09:10
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Авто

Концерн УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший

Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Гаджеты

Razer выпустила «имперскую» периферию ко дню Star Wars

Обновлено вчера в 14:41
Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 2:0

Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Следователи организовали проверку по факту обнаружения в Новгородской области захоронения времён Великой Отечественной войны — ямы с останками мирных граждан.
Обновлено в 06:39
Общество

Россиянам запретят покупать алкоголь ради пожарной безопасности

На территории города Курган и в четырех районах Курганской области будет установлен запрет на продажу алкогольных напитков в связи с введением особого противопожарного режима.
Обновлено в 09:15
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн

Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога

Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Политика

В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан

В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие

Танк Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Российский танк Т-90 (усовершенствованный танк Т-72Б), состоящий на вооружении правительственных войск Сирии, выдержал попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров

Обновлено в 06:42
Происшествия

Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже

Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено в 08:00
Авто

Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа

Обновлено в 06:07
Культура

Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании

Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Дания отправила истребители на перехват двух военных самолетов России

Дания отправила истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов, вошедших в воздушное пространство над Балтийским морем.
Обновлено в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Феликс Цвайер
Немецкий футбольный судья
Немецкий футбольный арбитр, обслуживающий матчи Бундеслиги. Арбитр FIFA с 2012 года, также с июля 2017 года входит в элитную группу рефери UEFA. Судейскую карьеру начал в 2003 году на матчах юниорской Бундеслиги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное