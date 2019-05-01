Футбол
«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит ЧакирБомбардир.ру 06:22
Во вторник, 7-го мая, «Ливерпуль» примет «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. На матч назначена турецкая бригада во главе Чунейт Чакир. Ассистенты – Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.
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Чакыр обслужит ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной»
Спорт день за днем06:53
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