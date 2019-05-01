«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит ЧакирБомбардир.ру 06:22

Во вторник, 7-го мая, «Ливерпуль» примет «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. На матч назначена турецкая бригада во главе Чунейт Чакир. Ассистенты – Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн.

«Ливерпуль» и «Барселону» в полуфинале ЛЧ рассудит Чакир

Шоу-бизнес Наталья Рудова намекнула на новый роман Подпись под фото гласит: «Я больше не хочу молчать, я тебя люблю». В своем микроблоге он также намекнул на возможную скорую свадьбу.

Общество Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.

Общество Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.

Происшествия В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.

Происшествия Пять туристов из Башкирии застряли на борту турецкого самолета Жительница Башкирии Оксана Михайлова рассказала, что пассажиры рейса Анталья-Оренбург, на борту которого в том числе находились пятеро жителей республики, стали заложниками сложной ситуации.

Армия и оружие Американские СМИ признали российский крейсер самым мощным в мире Журнал Military Watch оценил модернизированный атомный крейсер "Адмирал Нахимов" Американский журнал Military Watch назвал модернизированный российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Наука Шесть рукопожатий до королевы, или 5 друзей до президента Выглядело это так: называли любого человека, знаменитого или неизвестного, из числа 1,5 млрд жителей Земли начала XX века, — и нужно было построить цепочку не более чем из пяти человек, соединяющих игрока с этим человеком.

Политика В Госдуме оценили слова депутата Рады о единении народов РФ и Украины Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова парламентария Верховной рады Нестора Шуфрича о единении народов РФ и Украины.

Общество Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье В понедельник и вторник, 6–7 мая, в столице ожидается ясная погода и до 26 градусов тепла. Ветер будет дуть южный, юго-восточный 5–10 м/с.

Культура Путин вручил ордена работникам культуры Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране, сообщает РИА Новости.

Авто Новая генерация BMW M135i получит 302-сильный двигатель Особенностью автомобиля станет турбированный мотор с мощностью 302 л.с. Кроме того, инженеры значительно модернизировали технические параметры, позволив также установить в компактной модели M135i полный привод.

Здоровье Смертельно больной житель Тобольска завещал сердце жителю Владикавказа Житель города Тобольска 26-летний Виктор решил стать донором сердца для незнакомого человека из Владикавказа.

Единоборства Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.

Хоккей Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.