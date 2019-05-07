Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧНева Спорт вчера в 23:00

Ливерпуль — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной». Игра будет проходить на стадионе «Энфилд» сегодня, 7 мая, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая встреча состоялась неделю назад, 1 мая, в Испании.
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