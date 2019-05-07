Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧНева Спорт вчера в 23:00
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной». Игра будет проходить на стадионе «Энфилд» сегодня, 7 мая, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая встреча состоялась неделю назад, 1 мая, в Испании.
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Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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Михаил Гуцериев и «Республика» посвятили «Душу» Иосифу Кобзону
Группа "Республика" выпустила новый вариант известной песни поэта Михаила Гуцериева и композитора Андрея Пряжникова "Душа" в память о народном артисте СССР Иосифе Кобзоне 7 мая 2019 года.
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В Сети появилось новое видео авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.
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Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД
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В Чечне появилось такси только для женщин
В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
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Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
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Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19