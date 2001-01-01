Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧНева Спорт вчера в 23:00
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной». Игра будет проходить на стадионе «Энфилд» сегодня, 7 мая, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая встреча состоялась неделю назад, 1 мая, в Испании.
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Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
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Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера
Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на "Met Gala".
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Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
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Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова
Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
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Авто
Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле
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Политика
США посоветовали Европе покупать газ из «демократических источников»
США порекомендовали Европе закупать энергоносители из «демократических источников». Такое мнение озвучил посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.
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Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Спорт
Чемпионка ОИ по плаванию может быть дисквалифицирована из-за пропуска допинг-тестов
Как сообщает Lrytas со ссылкой на Литовскую федерацию плавания, 22-летняя спортсменка была недоступна для допинг-офицеров по указанному адресу более одного часа в третий раз за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 11:54
Футбол
Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Обновлено в 06:12
Технологии
Nokia впервые передаст права на свои технологии компании из России
Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в российскую компанию «РТК-Сетевые технологии» — совместное предприятие с «Ростелекомом».
Обновлено в 08:48
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Культура
Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина
Обновлено в 11:05
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Хоккей
Кен Хичкок покинет «Эдмонтон», клуб ищет ему замену
Кен Хичкок покинет пост главного тренера "Эдмонтона", утверждает журналист Sportsnet Джон Шеннон в Твиттере.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Россия разработает первый атомный авианосец
Россия начнет разработку первого атомного авианосца в 2023 году.
Обновлено в 03:55
Политика
Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине
Ранее стало известно, что США отозвали посла на Украине — Мари Йованович. Ее срочно вызвали на консультации в Вашингтон.
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Авто
Китай намерен экспортировать подержанные автомобили
Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции
Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 12:07
Хоккей
Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе»
Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
Обновлено в 01:49
Политика
Лавров осадил журналиста CNN, задавшего провокационный вопрос
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил на вопрос журналиста американского телеканала CNN.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Раскрыты характеристики камеры Honor 20 Pro с четырьмя модулями
На сайте Slashleaks появилась новая утечка о готовящемся к выпуску смартфоне Honor 20 Pro.
Обновлено в 09:42