Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧНева Спорт вчера в 23:00

Ливерпуль — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной». Игра будет проходить на стадионе «Энфилд» сегодня, 7 мая, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая встреча состоялась неделю назад, 1 мая, в Испании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ливерпуль» может войти в историю. «Барселона» уже вылетала при «плюс три»

Спорт-Экспресс10:15

Топ-5 самых невероятных камбэков в истории ЛЧ. Они вдохновят «Ливерпуль»

Матч ТВ08:02

Помните, Эвребе испортил полуфинал ЛЧ «Челси» – «Барселона»? Матчу 10 лет, мы разобрали ошибки судьи

Sports.ruвчера в 15:15

Сработает ли камбэк «Ливерпуля»? Букмекеры видят в финале ЛЧ «Барселону»

SM News00:44

«Ливерпуль» — «Барселона»: котировки на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

Чемпионат01:00

«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ

Нева Спортвчера в 23:00

Ливерпуль - Барселона: когда смотреть ответный матч 1/2 финала ЛЧ

Prognozist02:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Обновлено в 12:37
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера

Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на "Met Gala".
Обновлено в 05:49
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Обновлено в 04:02
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова

Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Авто

Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле

Обновлено в 04:05
Политика

США посоветовали Европе покупать газ из «демократических источников»

США порекомендовали Европе закупать энергоносители из «демократических источников». Такое мнение озвучил посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали глумливое видео с горящим Superjet

Обновлено в 04:12
Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Спорт

Чемпионка ОИ по плаванию может быть дисквалифицирована из-за пропуска допинг-тестов

Как сообщает Lrytas со ссылкой на Литовскую федерацию плавания, 22-летняя спортсменка была недоступна для допинг-офицеров по указанному адресу более одного часа в третий раз за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 11:54
Футбол

Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле

Обновлено в 06:12
Технологии

Nokia впервые передаст права на свои технологии компании из России

Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в российскую компанию «РТК-Сетевые технологии» — совместное предприятие с «Ростелекомом».
Обновлено в 08:48
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Культура

Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина

Обновлено в 11:05
Космос

Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле

В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Хоккей

Кен Хичкок покинет «Эдмонтон», клуб ищет ему замену

Кен Хичкок покинет пост главного тренера "Эдмонтона", утверждает журналист Sportsnet Джон Шеннон в Твиттере.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Россия разработает первый атомный авианосец

Россия начнет разработку первого атомного авианосца в 2023 году.
Обновлено в 03:55
Политика

Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине

Ранее стало известно, что США отозвали посла на Украине — Мари Йованович. Ее срочно вызвали на консультации в Вашингтон.
Обновлено в 05:20
Авто

Китай намерен экспортировать подержанные автомобили

Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции

Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 12:07
Хоккей

Панарин и Бобровский рассказали о своем будущем в «Коламбусе»

Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне.
Обновлено в 01:49
Политика

Лавров осадил журналиста CNN, задавшего провокационный вопрос

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил на вопрос журналиста американского телеканала CNN.
Обновлено в 04:09
Гаджеты

Раскрыты характеристики камеры Honor 20 Pro с четырьмя модулями

На сайте Slashleaks появилась новая утечка о готовящемся к выпуску смартфоне Honor 20 Pro.
Обновлено в 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное