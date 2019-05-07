«Ливерпуль» и «Барселона» определились с составами на матч ЛЧГазета.Ru 14:36

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.

«Ливерпуль» и «Барселона» определились с составами на матч ЛЧ

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