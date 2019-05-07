Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» определились с составами на матч ЛЧГазета.Ru 14:36

Ливерпуль — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
  
66
Александер-Арнолд
  
32
Матип
  
4
ван Дейк
  
26
Робертсон
  
14
Хендерсон
  
3
Фабиньо
  
7
Милнер
  
23
Шакири
  
27
Ориги
  
10
Мане
  
1
Тер Штеген
  
20
Роберто
  
3
Пике
  
15
Лангле
  
18
Альба
  
4
Ракитич
  
5
Бускетс
  
22
Видаль
  
10
Месси
  
9
Суарес
  
7
Коутиньо
  
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.
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«Ливерпуль» и «Барселона» определились с составами на матч ЛЧ

Газета.Ru14:36

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РИА Новости13:57

Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» – «Барселона». Месси, Коутиньо, Суарес, Шакири и Ориги играют. Прямой эфир и текстовая трансляция – в 22:00

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«Ливерпуль» — «Барселона». Стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport24.ru13:43
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