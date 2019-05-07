Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» определились с составами на матч ЛЧГазета.Ru 14:36
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
23
Шакири
27
Ориги
10
Мане
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
9
Суарес
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.
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