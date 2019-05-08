«Ливерпуль» и «Барселона» назвали составы на ответный полуфинал ЛЧИнтерфакс-Спорт вчера в 14:03

Тренерские штабы английского "Ливерпуля" и испанской "Барселоны" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Ливерпуль» и «Барселона» назвали составы на ответный полуфинал ЛЧ

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