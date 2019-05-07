Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» назвали составы на ответный полуфинал ЛЧИнтерфакс-Спорт вчера в 14:03

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Тренерские штабы английского "Ливерпуля" и испанской "Барселоны" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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