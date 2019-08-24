Футбол
«Ливерпуль» и «Арсенал» объявили стартовые составыЕвро-футбол.ру 11:36
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на центральный матч третьего тура английской Премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Здоровье
Какие осенние продукты полезны для иммунитета, рассказали диетологи
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Космос
Рогозин скорректировал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую дату стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции.
Обновлено в 12:30
Футбол
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»
Обновлено в 11:31
Политика
Шойгу: Россия не ставит под вопрос миротворчество в Приднестровье
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не ставила и не собирается ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье.
Обновлено в 12:31
Экономика
С чем связаны резкие колебания курса биткоина в августе
В августе курс биткоина показывал серьёзную неопределённость — от закрепления на уровне $10 тыс. и последовательного роста ($12 тыс.) до падения за сутки почти на $800.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Пушков рассказал о месте Украины в Европе от Лиссабона до Владивостока
Сенатор Алексей Пушков считает, что Украине не стоит переоценивать свою роль в строительстве "Большой Европы" и слишком бурно реагировать на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
Обновлено в 11:59
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Ставропольском крае врачи бросили умирающую роженицу в операционной
В Ставропольском крае в селе Курсавка во время операции кесарева сечения скончалась 24-летняя роженица.
Обновлено вчера в 14:49
Хоккей
Тренер сборной России назвал неприятной дисквалификацию Кузнецова
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова на четыре года.
Обновлено в 08:22
Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено в 11:45
Авто
Тюнеры показали Lamborghini Huracan с механической коробкой передач
Специалисты B is for Build приняли решения довести до ума итальянский спорткар, добавив в него шестиступенчатую механическую коробку передач от Audi R8.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Незрячую уфимку с собакой-поводырем не пустили в автобус
Водитель уфимского автобуса отказался везти незрячую женщину с собакой-поводырем, обстоятельства инцидента устанавливает прокуратура.
Обновлено в 09:41
Политика
В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана войны
В Калужской области в своей квартире был убит ветеран Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:47
Политика
Лидеры «семерки» прибыли во Францию
Лидеры всех стран, входящих в "большую семерку", прибыли во Францию для участия в саммите, который пройдет в Биаррице.
Обновлено в 11:56
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Великобритания направила в Ормузский пролив эсминец Defender для сопровождения торговых судов.
Обновлено в 12:02
Футбол
«Барселона» может арендовать украинского защитника
Сообщается, что 22-летний игрок на правах аренды присоединится к резервной команде каталонского клуба, выступающей в третьей группе сегунды B. Контракт с украинским защитником может быть подписан уже 27 августа.
Обновлено в 10:30
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр».
Обновлено в 12:08
Политика
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств.
Обновлено в 12:46
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли процедуру взвешивания перед боем
Российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед боем. Об этом 23 августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до пяти
Число погибших в результате ДТП с автобусом на трассе Москва - Волгоград увеличилось до пяти человек, в Новоаннинской районной больнице Волгоградской области умерли женщина и ребенок, которые получили тяжелые травмы.
Обновлено в 04:06