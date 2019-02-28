Футбол

«Ливерпуль» дома разгромил «Уотфорд»Sportbox.RU вчера в 16:49

Ливерпуль — Уотфорд
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
9′
Садио Мане
20′
Дивок Ориги
66′
Джеймс Милнер
Джордан Хендерсон
70′
73′
Трой Дини
Андре Грэй
73′
Жерар Деулофеу
Том Клеверли
Садио Мане
Адам Лаллана
78′
79′
Крейг Кэткарт
Вирджил ван Дейк
79′
82′
Адам Масина
Вирджил ван Дейк
82′
Джорджиньо Вейналдум
Наби Кейта
84′
84′
Роберто Перейра
Кен Сема
«Ливерпуль» на своем поле провел матч с «Уотфордом» в 28-м туре чемпионата Англии. Хозяева победили во встрече со счетом 5:0. В первом тайме Садио Мане оформил дубль. После перерыва Вирджил ван Дейк стал автором двух мячей.
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