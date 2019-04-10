Футбол
Ливерпуль — Порту 2:0Спорт-Экспресс вчера в 16:52
Наби Кейта
|5′
|17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
|26′
|61′
Фелипе
|62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
|73′
|73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
|77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
|82′
|63%
|Владение мячом
|37%
|83%
|Процент точных передач
|66%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|16
|9
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
7
Милнер
14
Хендерсон
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
15
Старридж
27
Ориги
1
Касильяс
37
Фернандо
28
Фелипе
3
Милитао
13
Теллес
17
Корона
22
Перейра
6
Кошта
25
Отавио
8
Браими
11
Марега
Порту
Расстановка 4‑3‑3
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба мяча английская команда забила в первом тайме усилиями Наби Кейта и Роберту Фирмину. Ответный матч пройдет в Португалии 17 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Голы Кейта и Фирмино принесли «Ливерпулю» победу в матче 1/4 финала ЛЧ с «Порту»
Чемпионатвчера в 16:52
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Политика
В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире
«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Экономика
Приток миграции в Россию достиг исторического минимума
Своего исторического минимума в России достиг приток мигрантов, которые остаются в стране на продолжительный период.
Обновлено вчера в 07:26
Здоровье
В британской клинике над детьми ставили «трансгендерные эксперименты»
Из учреждения, базирующегося в Лондоне и Лидсе, уволились сразу пять сотрудников из-за опасений, что над маленькими детьми ставят «трансгендерные эксперименты» и назначают им ненужное гендерное лечение.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Кокорин и Мамаев приехали в суд с сумками
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Войска Хафтара в Ливии взяли под контроль юго-восток страны
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном
Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Транспорт
Все ограничения движения на юго-востоке Москвы сняты
Все ограничения дорожного движения на юго-востоке Москвы, действовавшие с 6 по 10 апреля для обеспечения приоритетного проезда компенсационного транспорта, сняты.
Обновлено в 00:53
Гаджеты
Аpple W.A.L.T прототип телефона 1993 года
Австралийский лидер iPhone Сонни Диксона выложил видео прототип телефона Apple W.A.L.T или Wizzy Active Lifestyle Telephone 1993 года.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Индия закупит у России очередную партию танков Т-90
По информации издания Jane&'s, речь идёт о закупке Индией более 460 танков Т-90 российского производства.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
На предприятиях Роскосмоса и Ростеха похищено более 1,6 млрд рублей
Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей похитили на предприятиях Роскосмоса и Ростеха.
Обновлено вчера в 03:54
Авто
Volkswagen тестирует «заряженную» версию кроссовера Tiguan R
Поскольку серийный T-Roc R все еще не представлен, то можно ожидать, что и Tiguan R покажут не ранее осени 2019 года, причем в виде концепта.
Обновлено в 00:40
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено 08 апреля в 12:30
Авто
Появилось первое изображение нового Toyota Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 10:28
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Кино
Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»
К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16