Футбол
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», «Брайтон» — «Манчестер Сити», 12 мая 2019Чемпионат вчера в 09:30
«Ливерпулю» не хватит эмоций, «Манчестер Сити» постарается обойтись без риска. 12 мая в Англии решится судьба чемпионского титула. На «Энфилде» «Ливерпуль» сразится с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч с «Брайтоном» на стадионе «Фалмер – Зе Амекс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Обновлено вчера в 10:25
Музыка
У стен Кремля проходит детский фестиваль «Спасская башня»
Песни Победы, торжественные марши и популярные эстрадные хиты: у стен Кремля проходит фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня", передает "ТВ Центр".
Обновлено в 07:39
Футбол
Зенит — ЦСКА 3:1 (2-й тайм)
Результативной ничьей завершился первый тайм матча 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА в воскресенье, 12 мая, на «Газпром Арене» в Петербурге.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал навыки владения пилой
Российский юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин на своей официальной странице в социальных сетях выложил видеозапись, на которой продемонстрировал свои умения обращаться с необходимыми для дачника инструментами.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой
В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20
Футбол
Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»
Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена".
Обновлено в 12:57
Политика
Эквадор передаст США личные вещи Ассанжа
Власти Эквадора намерены передать США личные вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые он оставил в посольстве страны в Великобритании.
Обновлено в 12:31
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Футбол
«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Спорт
Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков
Обновлено в 10:20
Политика
Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым
В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании "Формулы-1". Победу одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Советник Зеленского оценил действия украинской армии в Донбассе
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал об отношении команды будущего главы государства к операции "Объединенных сил на Донбассе" Заявление он сделал в интервью "Громадскому".
Обновлено в 05:47
Автоспорт
Квят: к сожалению, на пит-стопе не были готовы шины
Обновлено в 13:08
Общество
Большинство россиян, готовых переехать в поисках работы, выбирают Петербург
Как выяснили аналитики компании Hays, треть жителей России готовы на переезд в другой город ради хорошей работы.
Обновлено в 12:10
Общество
В МВД по Мордовии оправдались за одинаковые портреты на «Бессмертном полку»
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Ростове приставы обязали женщину выплатить 140 млн рублей из пенсии
В Ростовской области судебные приставы обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей за счёт своей пенсии.
Обновлено в 06:33
Наука
Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи
Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Авто
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Эксперты автомобильного рынка составили рейтинг самых уродливых машин в мире.
Обновлено в 10:44
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Алина Загитова показала фигуру в купальнике
Одна из лучших фигуристок современности Алина Загитова, наконец, может позволить себе небольшой отдых.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56