Футбол

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», «Брайтон» — «Манчестер Сити», 12 мая 2019Чемпионат вчера в 09:30

«Ливерпулю» не хватит эмоций, «Манчестер Сити» постарается обойтись без риска. 12 мая в Англии решится судьба чемпионского титула. На «Энфилде» «Ливерпуль» сразится с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч с «Брайтоном» на стадионе «Фалмер – Зе Амекс».
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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», «Брайтон» — «Манчестер Сити», 12 мая 2019

Чемпионатвчера в 09:30
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