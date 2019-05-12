Футбол
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛНева Спорт 08:23
Между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» может быть проведен «золотой матч» в рамках английской премьер-лиги. За один тур до финиша турнира обе команды сохраняют шансы на чемпионство, и есть маловероятный сценарий, при котором состоится «золотой матч» между соперниками.
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Армия и оружие
Иран пригрозил США «ударом в голову»
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Кино
Фильм «Дылда» номинирован на премию Каннского кинофестиваля
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.
Обновлено вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Политика
У администрации президента задержали проводящего голодовку майора
Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Политика
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Киеве неизвестные сожгли автомобиль главреда украинского телеканала
В Киеве, в ночь на 12 мая неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала ТВі Егорова.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
Обновлено в 08:48
Культура
Новую экспозицию создадут в Таганроге к юбилею Чехова
Обновлено в 09:19
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов
Обновлено в 06:01
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Хоккей
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Матч с "Красной машиной" ничего хорошего для Австрии не предвещал – уже на 13-й минуте счет был открыт, во втором периоде за 36 секунд россияне забросили вторую и третью шайбу, а в самом дебюте третьего отрезка игры австрийцев добили два гола с разницей в четыре минуты.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области
В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Герой победного кадра на конкурсе имени Стенина прибыл в Москву
Герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим Пригласить "мальчика с фотографии" в Москву предложила в ноябре прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на церемонии награждения лауреатов конкурса имени Андрея Стенина.
Обновлено вчера в 14:00
Кино
Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:15
Футбол
ФИФА может наложить трансферный запрет на «Валенсию» и «Вильярреал»
В течение следующих нескольких недель ФИФА завершит расследование возможных нарушений со стороны «Валенсии» и «Вильярреала».
Обновлено в 07:17