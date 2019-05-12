«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛНева Спорт 08:23

Между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» может быть проведен «золотой матч» в рамках английской премьер-лиги. За один тур до финиша турнира обе команды сохраняют шансы на чемпионство, и есть маловероятный сценарий, при котором состоится «золотой матч» между соперниками.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛ

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