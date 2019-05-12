Футбол

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛНева Спорт 08:23

Между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» может быть проведен «золотой матч» в рамках английской премьер-лиги. За один тур до финиша турнира обе команды сохраняют шансы на чемпионство, и есть маловероятный сценарий, при котором состоится «золотой матч» между соперниками.
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«Манчестер Сити» может стать первой командой за последние 10 лет в АПЛ, защитившей титул чемпиона

Sport24.ru06:57

«Манчестер Сити» может стать первой командой АПЛ за последние 10 лет, которой удалось защитить титул чемпиона

Матч ТВ07:19

«Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити». Да, мы сами в это не верили

Спорт день за днем05:14

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут провести «золотой матч»

Спорт-Экспресс05:50

Футбол, АПЛ, Брайтон – Манчестер Сити, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru09:00

«Сити» вернулся на первое место. Через полтора часа узнаем, кто чемпион

Sports.ru08:16

«Брайтон» — «Манчестер Сити»: Зинченко, Стерлинг и Агуэро сыграют с первых минут

Чемпионат09:10
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Армия и оружие

Иран пригрозил США «ударом в голову»

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Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
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Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
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Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Обновлено в 09:28
Кино

Фильм «Дылда» номинирован на премию Каннского кинофестиваля

Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.
Обновлено вчера в 13:23
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
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Политика

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Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Политика

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Киеве неизвестные сожгли автомобиль главреда украинского телеканала

В Киеве, в ночь на 12 мая неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала ТВі Егорова.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

В ДНР сбили два украинских беспилотника

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотника украинских силовиков, поднятых в небо для нанесения удара по селу Спартак и корректировки огня по жилым районам Донецка.
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Культура

Новую экспозицию создадут в Таганроге к юбилею Чехова

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Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Хоккей

Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Обновлено в 06:01
Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Хоккей

Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Матч с "Красной машиной" ничего хорошего для Австрии не предвещал – уже на 13-й минуте счет был открыт, во втором периоде за 36 секунд россияне забросили вторую и третью шайбу, а в самом дебюте третьего отрезка игры австрийцев добили два гола с разницей в четыре минуты.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 09:45
Футбол

Герой победного кадра на конкурсе имени Стенина прибыл в Москву

Герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим Пригласить "мальчика с фотографии" в Москву предложила в ноябре прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на церемонии награждения лауреатов конкурса имени Андрея Стенина.
Обновлено вчера в 14:00
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Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
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Футбол

ФИФА может наложить трансферный запрет на «Валенсию» и «Вильярреал»

В течение следующих нескольких недель ФИФА завершит расследование возможных нарушений со стороны «Валенсии» и «Вильярреала».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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