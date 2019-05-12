Футбол

Ливерпуль — Вулверхэмптон 2:0ProstoProSport 11:49

Ливерпуль — Вулверхэмптон
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
17′
49′
Райан Беннетт
50′
Диого Жота
Дивок Ориги
Джеймс Милнер
63′
80′
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
Садио Мане
81′
84′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
84′
Хонни Кастро
Рубен Винагре
Эндрю Робертсон
Джо Гомес
84′
Джорджиньо Вейналдум
Алекс Окслейд-Чемберлен
88′
«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 в матче 38-го тура АПЛ. Садио Мане открыл счет в матче на 17-й минуте, а затем оформил дубль на 82-й минуте с передачи Трента Александра-Арнольда.
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