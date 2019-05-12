Футбол
Ливерпуль — Вулверхэмптон 2:0ProstoProSport 11:49
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
|17′
|49′
Райан Беннетт
|50′
Диого Жота
Дивок Ориги
Джеймс Милнер
|63′
|80′
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
Садио Мане
|81′
|84′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
|84′
Хонни Кастро
Рубен Винагре
Эндрю Робертсон
Джо Гомес
|84′
Джорджиньо Вейналдум
Алекс Окслейд-Чемберлен
|88′
|59%
|Владение мячом
|41%
|85%
|Процент точных передач
|76%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|1
|9
|Отборы
|10
|3
|Фолы
|13
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
12
Гомес
14
Хендерсон
3
Фабиньо
21
Окслейд-Чемберлен
11
Салах
7
Милнер
10
Мане
2 ×
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
37
Траоре
32
Дендонкер
8
Невеш
17
Гиббс-Уайт
29
Винагре
9
Хименес
18
Жота
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» со счетом 2:0 в матче 38-го тура АПЛ. Садио Мане открыл счет в матче на 17-й минуте, а затем оформил дубль на 82-й минуте с передачи Трента Александра-Арнольда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Наука
Что такое адаптивная архитектура: Беназ Фарахи
Можно вспомнить и созданную Ахимом Менгесом и Оливером Кригом "метеочувствительную беседку" HygroSkin, которая меняется в зависимости от влажности воздуха — в дождь на ней проступают выпуклые формы.
Обновлено в 11:16
Хоккей
Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019
Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 16:37
Космос
Озвучена дата старта нового турецкого спутника
Известно, что на сегодняшний день на орбите Земли работают три турецких телекоммуникационных спутника.
Обновлено вчера в 20:28
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Футбол
«Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Зениту» вручили кубок чемпионов России
Перед встречей с кубком сине-бело-голубые подтвердили свое чемпионство, обыграв ЦСКА со счетом 3:1.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Софья Каштанова впервые показала сына
Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено в 14:00
Футбол
Основатель Oasis Ноэль Галлахер отпраздновал чемпионство с игроками «Манчестер Сити» в раздевалке
Популярый британский музыкант Ноэль Галлахер посетил раздевалку "Манчестер Сити" после победы над "Брайтоном" в матче 38-го тура чемпионата Англии (4:1). "Орлы" набрали 98 очков и завоевали чемпионский титул второй год подряд.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» проболталась про беременность
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 15:58
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Происшествия
Пожар в частном доме и ангаре в Волгограде ликвидировали
Горел двухэтажный дом площадью 20 м на 10 м, расположенный на улице Чайковского неподалеку от Мамаева кургана.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Шесть человек пострадали при стрельбе во Франции
Во французском Амьене шесть человек получили ранения в результате стрельбы в здании местной общественной организации.
Обновлено в 11:39
Финансы
Украинцы стали брать больше кредитов
Отмечается, что масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%. Ожидания по росту чистого кредитования физических лиц в гривнах сохранились на уровне более 30% год к году в 2019 году.
Обновлено в 15:47
Футбол
Кокорин получит золотую медаль чемпиона России
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России.
Обновлено в 15:42
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Авто
Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 06:59
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Космос
NASA знает, как будет выглядеть жизнь на Марсе
Среда обитания должна была быть построена из вторсырья и материалов, которые можно было найти в глубоком космосе, как Луна и Марс.
Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17