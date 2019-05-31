Футбол
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Андрея Канчельскиса на финал Лиги чемпионовSport24.ru вчера в 20:05
Двукратный чемпион Англии Андрей Канчельскис сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Андрея Канчельскиса на финал Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 20:05
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