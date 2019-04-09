Футбол

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Порту»ProstoProSport 14:15

Ливерпуль — Порту
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Энфилд»
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
  
66
Александер-Арнолд
  
6
Ловрен
  
4
ван Дейк
  
7
Милнер
  
14
Хендерсон
  
3
Фабиньо
  
8
Кейта
  
11
Салах
  
9
Фирмино
  
10
Мане
  
1
Касильяс
  
2
Перейра
  
28
Фелипе
  
3
Милитао
  
13
Теллес
  
17
Корона
  
22
Перейра
  
10
Торрес
  
25
Отавио
  
11
Марега
  
29
Соарес
  
Порту
Расстановка 4‑4‑2
Стали известны стартовые составы английского «Ливерпуля» и португальского «Порту» на первый матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов. Эта встреча состоится во вторник на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 (мск).
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