Футбол
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Порту»ProstoProSport 14:15
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
7
Милнер
14
Хендерсон
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
1
Касильяс
2
Перейра
28
Фелипе
3
Милитао
13
Теллес
17
Корона
22
Перейра
10
Торрес
25
Отавио
11
Марега
29
Соарес
Порту
Расстановка 4‑4‑2
Стали известны стартовые составы английского «Ливерпуля» и португальского «Порту» на первый матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов. Эта встреча состоится во вторник на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 (мск).
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Моуринью сделал прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Порту»
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