Футбол

Ливерпуль — Порту 2:0 (2-й тайм)Евро-футбол.ру 14:04

Ливерпуль — Порту
2 – 0
2-й тайм
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Стали известны составы на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют "Ливерпуль" и "Порту".
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