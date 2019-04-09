Футбол
Ливерпуль — Порту 2:0 (2-й тайм)Евро-футбол.ру 14:04
Наби Кейта
|5′
|17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
|26′
|61′
Фелипе
|62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
|66%
|Владение мячом
|34%
|82%
|Процент точных передач
|64%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|4
|5
|Отборы
|13
|5
|Фолы
|3
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
7
Милнер
14
Хендерсон
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
1
Касильяс
2
Перейра
28
Фелипе
3
Милитао
13
Теллес
17
Корона
22
Перейра
10
Торрес
25
Отавио
8
Браими
11
Марега
Порту
Расстановка 4‑3‑3
Стали известны составы на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют "Ливерпуль" и "Порту".
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