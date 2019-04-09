Футбол

Ливерпуль — Порту 2:0Спорт-Экспресс 16:52

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба мяча английская команда забила в первом тайме усилиями Наби Кейта и Роберту Фирмину. Ответный матч пройдет в Португалии 17 апреля.
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