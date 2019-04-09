Футбол

Ливерпуль — Порту 2:0ProstoProSport вчера в 14:15

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
Стали известны стартовые составы английского «Ливерпуля» и португальского «Порту» на первый матч четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов. Эта встреча состоится во вторник на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 (мск).
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