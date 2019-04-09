Футбол

Ливерпуль — Порту 2:0LiveSport.ru вчера в 15:47

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
После первого тайма матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле обыгрывает «Порту» со счетом 2:0. Счет в матч был открыт хозяевами уже на 5-й минуте.
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