Футбол
Ливерпуль — Порту 2:0LiveSport.ru вчера в 15:47
Наби Кейта
|5′
|17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
|26′
|61′
Фелипе
|62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
|73′
|73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
|77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
|82′
|63%
|Владение мячом
|37%
|83%
|Процент точных передач
|66%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|16
|9
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
7
Милнер
14
Хендерсон
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
15
Старридж
27
Ориги
1
Касильяс
37
Фернандо
28
Фелипе
3
Милитао
13
Теллес
17
Корона
22
Перейра
6
Кошта
25
Отавио
8
Браими
11
Марега
Порту
Расстановка 4‑3‑3
После первого тайма матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле обыгрывает «Порту» со счетом 2:0. Счет в матч был открыт хозяевами уже на 5-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Фирмино догнал Салаха и Мане по голам за «Ливерпуль» в ЛЧ. Больше только у Джеррарда
Sports.ruвчера в 15:49
Гвардьола волнуется, Клопп – улыбается. «Сити» останется без Лиги чемпионов?
Спорт-Экспрессвчера в 17:35
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошло задымление
По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Происшествия
Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире
Взрыв на 15-м этаже жилого дома в Екатеринбурге мог произойти из-за самогонного аппарата, найденного в туалете пострадавшей квартиры, сообщает E1.RU.
Обновлено в 04:42
Общество
Медведев рассказал о двойке в четверти
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Хоккей
Метсола стал лучшим вратарем полуфиналов Кубка Гагарина
Лучшим вратарем стал голкипер уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола.
Обновлено в 06:38
Футбол
Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его подруги
Обновлено в 06:17
Наука
Смертельно опасный грибок атаковал больницы по всему миру
Смертельно опасный грибок Candida auris атаковал десятки больниц по всему миру - за последние пять лет его обнаружили в медучреждениях Аргентины, Испании, Индии, Великобритании, Пакистана и Южной Африки.А недавно этот грибок нашли в США - он объявился в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено 08 апреля в 05:40
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика
Выборы президента Казахстана пройдут досрочно
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил во вторник в телеобращении, что принял решение провести досрочные президентские выборы 9 июня.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Политика
В США заявили о потере Дерипаской контроля над «Русалом»
Российский бизнесмен Олег Дерипаска не имеет контрольного пакета акций «Русала». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила рожать по-королевски
По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Криминальный авторитет Таро арестован сразу после освобождения
Обновлено вчера в 07:57
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Авто
Дизайн нового Toyota Highlander показали в Сети
Предположительно, внешность обновленного Toyota Highlander унаследует дизайнерские черты от новых версий моделей компании.
Обновлено в 06:19
Путешествия
Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздники
Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей.
Обновлено в 06:19
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Политика
Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах
Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04
Авто
Новый Bentley Flying Spur представили на видео
Официальная премьера новой генерации Flying Spur должна состояться до конца текущего месяца.
Обновлено в 06:01
Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Общество
Собянин объявил благоустройство Капотни крупнейшим проектом 2019 года
«Самым крупным объектом в плане работ на 2019 год станет комплексное благоустройство района Капотня», — написал мэр.
Обновлено в 05:21
Политика
В Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина
Напомним, первое надгробие Путина появилось в Северной столице напротив Исаакиевского собора 3 апреля.
Обновлено в 05:27
Политика
Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13